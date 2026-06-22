売れに売れている本田技研工業（以下ホンダ）の小型EV『スーパーワン』（Super-ONE）が売れに売れている。昨年のジャパンモビリティショー2025で初公開し、今年4月10日に先行予約開始。5月21日に発売を開始したところ、6月初旬の取材時点で、実に約1万1000台を受注したという。【画像】開発者が作りたいように作ったファンなスポーツカー！ホンダの小型EV『スーパーワン』全83枚その後も受注は伸びていて、実際に注文した知人に