高市首相は、暗号資産「サナエトークン」などの報道をめぐり、自身の秘書の説明を盛り込んだ陳述書を近日中に国会に提出すると表明しました。中継です。22日の予算委員会で、中道改革連合の後藤議員は、暗号資産などの報道をめぐり、設計者とされる男性と高市首相の秘書との関係について改めてただしました。高市首相「近日中に奈良の秘書の陳述書と、そしていわゆる暗号資産に関する記述など、どこにもない相手企業から送られてき