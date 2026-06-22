アメリカとイランは21日、戦闘終結に向けた覚書への署名後、初めての協議をスイスで開催しました。協議では、レバノンでの停戦を徹底するための枠組み作りで合意したということです。戦闘終結に向けた覚書への署名後、最終合意を目指す初めての協議は、スイスで21日行われました。アメリカはバンス副大統領、イランはアラグチ外相らが出席し、仲介国のパキスタンとカタールも参加しました。こうした中、トランプ大統領はSNSでイラ