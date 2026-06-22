フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月21日、自身のインスタグラムを更新。日本代表の第2戦観戦からライブ参加までの充実した1日を報告しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】デニム姿の私服ショット公開「あ〜いい1日だったな」W杯チュニジア戦の興奮そのままに妹とライブ参戦し武道館発表に大感動 中川さんはこの日、ネット配信番組のスタジオで豪華ゲストとともに日本代表の第2戦を観戦。「素晴らしい勝利」を見届け