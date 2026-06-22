東京・北区の小学校で11人がけがをした火事で、警視庁が電気ストーブから出火し、衣類などに燃え移った可能性もあるとみて、電気ストーブの鑑定を進めていることがわかりました。この火事は今月19日、北区の滝野川第三小学校の4階部分が焼け、児童ら11人がけがをしたものです。学校はきょうは臨時休校となっていて、あす以降の対応について区は検討を行っています。記者「火事から週が明け、月曜となりましたが、登校する児童の姿