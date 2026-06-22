鈴木農相（右）に実態解明などの要望書を手渡す中村時広愛媛県知事＝22日午前、農水省愛媛県が開発した高級かんきつ「紅プリンセス」の苗木が中国に流出した恐れがあることを受け、中村時広知事は22日、農林水産省を訪れ、事案の実態解明に向けて政府に連携して調査を実施するよう要望した。「法律の範囲内でやれることは全てやってきたので残念だ」と訴えた。要望書では政府に対して中国での品種登録から侵害対策までの長期的