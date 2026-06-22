日本身体障害者野球連盟が１１月に日本で開催される「第６回世界身体障害者野球大会」の運営資金の確保を目指し、クラウドファンディングの募集を開始している。障害者野球の世界大会は、２００６年に野球のＷＢＣで日本が優勝したことをきっかけに、第１回大会が日本で開催された。長嶋茂雄元巨人監督が大会の実行委員長を務め、以降も“もうひとつのＷＢＣ”として４年に１度のサイクルで日本を舞台に開催されてきた。今年