ラグビーの強豪校として知られる東海大大阪仰星高校で、ラグビー部員が別の部員に首を絞められて意識を失い、いじめの重大事態と認定されていたことがわかりました。大阪府枚方市の東海大大阪仰星高校のラグビー部は、全国大会で6度の優勝を誇る強豪です。高校によりますと、去年12月、当時3年生のラグビー部員が校内で別の部員に首を絞められ、意識を失って地面に倒れて後頭部を打ちつけたということです。意識が回復したため救急