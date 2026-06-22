プロテニス選手の園田彩乃（30）が22日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。黄色い“ピタピタ”部屋着ショットを公開した。撮影会で着た、黄色いタンクトップ＆短パンにカーディガンの部屋着セットアップ姿で、鏡に写った自身を撮った写真をアップした。園田は福岡市出身で、ジュニア時代に全国優勝を経験。岡山学芸館高校では豪州にテニス留学し全豪オープンジュニアに出場。16年にプロに転向した。昨年の新