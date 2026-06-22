【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【映像】リアル・ブルーロック？の「弾丸ゴラッソ」（実際の様子）日本のエースが突き刺した衝撃のゴラッソに、世界のサッカーファンも酔いしれた。FW上田綺世の規格外な弾丸ミドルシュートに対し、海外からも熱狂的な賛辞が降り注いでいる。日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジ