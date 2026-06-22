歌手の工藤静香が２２日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、意外な？食生活を明かした。この日は工藤と一緒に楽曲を制作したスキマスイッチから質問が。「静香さんがお食事をされているところを見た事がありません。普段どんなものを召し上がっていますか？ちなみにお菓子を食べることはありますか？ちなみにちなみにポテトチップスを最後に食べたのはいつですか？」と聞かれた。工藤は「（スキマスイッチは）レコーディン