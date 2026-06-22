フォークシンガー松山千春（70）が21日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。2010年1月に67歳で亡くなった歌手浅川マキさんについて触れた。松山は現在、春の全国ツアー中。24日は長野、26日には石川でライブを開催する。松山は番組で、ライブで訪れる地方の出身歌手に触れる。今放送では石川・白山市出身の浅川マキさんに言及。「若い方は知らないでしょうけど、2010年ってことは今から16年前か。67歳で