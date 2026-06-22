羽後町で特産のオクラの収穫が盛んに行われています。今年も柔らかく粘りの強いオクラに育っています。いまが旬の夏野菜、オクラ。羽後町では11軒の農家と2つの法人がハウス栽培を行っていて、「ひばり野オクラ」のブランド名で出荷しています。このうちハウス4棟で栽培を行っている農家の仙道忠秋さんも連日、収穫作業に追われています。今年は例年より朝晩の気温が低いため成長がやや遅いということですが、柔らかく粘りの強いオ