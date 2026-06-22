21日に梅雨入りが発表された県内。22日も朝から各地で雨となっていて、秋田市の公園では見ごろを迎えたハナショウブが雨に濡れ、鮮やかに咲いています。鴨下望美アナウンサー「秋田市は朝から雨が強弱を繰り返しながら降り続いています。こうした中、こちらの公園では雨の季節が似合うハナショウブが見ごろを迎えています」秋田市の小泉潟公園では、今月初めに早咲きの品種が咲き始め、いま、見ごろを迎えています。しっとり