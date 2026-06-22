家族のために夕飯を作っても、「今日はそれじゃない」「それ嫌い」と言われる。だからといって「好きなものを食べて」と任せれば、ろくなものを食べない。【漫画】はぁ、もう家族に夕食作りたくない…どうせ感謝もされないし（全編を読む）毎日の食卓でそんな理不尽を味わい続け、心をすり減らしている母親は少なくありません。食事は本来、家族の健康を支える大切なものです。栄養を考え、家族の予定に合わせ、時間をやりくりして