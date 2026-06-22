タレントの松嶋初音さんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。20th Centuryの井ノ原快彦さんが自身の子どもを抱く姿を公開し、反響を呼んでいます。【写真】赤ちゃんを抱く井ノ原快彦「わー！キュンとします」松嶋さんは「無限に抱っこできるよ〜！って言ってずっと抱っこしててくれました、地良ちゃん良かったね……！！イノッチだよ……！！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。井ノ原さんが、松嶋さんの子どもを抱く貴重な姿で