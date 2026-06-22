お母さんが投稿した、息子の工作の画像がSNSで注目を集めている。【写真】小２息子が図鑑を見ながら作った「石斧」投稿主ののなかさん（nonaka555123）が「小2男子、こんなもの作ってどうするんだ！笑」という言葉と共に公開したのは、紐で木に石をくくりつけた、原始時代のような「石斧」の写真だ。ちょうどいい木と石を使った石斧は、まるでマンガやアニメの世界から飛び出してきたかのような驚きのクオリティ。のなかさんに、子