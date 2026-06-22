現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年4月22日に回答があった東京都在住64歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：64歳男性同居家族構成：本人、妻（66歳）住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）居住地：東京都リタイア前の雇用形態：パート・アルバイトリタイア前の年収：200万円現在の預貯金：3