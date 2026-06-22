人気のハスラーが大幅進化スズキの軽クロスオーバーSUV「ハスラー」が2026年5月27日、大幅改良（マイナーチェンジ）を実施しました。タフなスタイルが特徴の派生モデル「ハスラー タフワイルド」も同様にマイナーチェンジされ、同日より発売されています。ハスラーは2014年1月の初代発売以来、軽自動車の枠を超えたクロスオーバーデザインと使い勝手の良さで幅広い層に支持されてきました。【画像ギャラリー】超カッコいい！