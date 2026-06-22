大谷は2打数1安打1四球、7回に代打を送られて途中交代【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手に、再び不安を感じさせるシーンがあった。21日（日本時間22日）の本拠地オリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。2打数1安打1四球で途中交代したが、その直後の様子を地元メディア関係者が見逃さなかった。大谷は初回に四球で出塁すると、マックス・マンシー内野手の適