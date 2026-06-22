「くら寿司」は、6月26日（金）から期間限定で、スヌーピーと仲間たちが登場するコミック『PEANUTS』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】スヌーピーの「寿司皿」がもらえる！『PEANUTS』コラボメニュー＆グッズ詳細■スヌーピーと仲間たちが大集合！今回開催されるのは、『PEANUTS』でおなじみのスヌーピーやウッドストックをイメージしたコラボメニューや、歴代アートを使用したグッズが当たる「ビッ