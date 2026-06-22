6月22日で73歳の誕生日を迎えるシンディ・ローパー。『ガールズ・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン』や『タイム・アフター・タイム』などのヒット曲で1980年代を代表するポップスターとなった彼女だが、その成功への道のりは決して平坦ではなかった。名盤『シーズ・ソー・アンユージュアル』誕生の舞台裏とともに、その波乱に満ちた半生を振り返る。 【画像】シンディ・ロー