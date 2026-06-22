北中米ワールドカップで現地６月21日、グループＨ第２節の２試合が行なわれた。スペイン対サウジアラビアは、４−０でスペインが快勝。ウルグアイ対カーボベルデは２−２で引き分けた。この結果、１勝１分けで勝点４のスペインがグループ首位。２戦連続ドローのウルグアイとカーボベルデが勝点２で並び、総得点で上回るウルグアイが２位、カーボベルデが３位だ。１分け１敗のサウジアラビアが勝点１で最下位に沈む。 グ