ウルグアイ代表は現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＨ第２節でカーボベルデ代表とマイアミ・スタジアムで対戦した。FIFAランキング16位のウルグアイは、同67位でＷ杯初出場のカーボベルデを相手に21分に先制点を許す。44分にマクシ・アラウホ、45＋６分にアグスティン・カノッビオが得点をマークし、一時は逆転に成功するも、61分に再び失点し、２−２のドローに終わった。第１節のサウジアラビア戦（１―１）でも引き分け