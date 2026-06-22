今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『きりたん達の演奏／Jim O’Keefe’s他2曲』というスカーフうさぎさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）吟遊詩人きりたんたちが演奏してくれました。12/8拍子のスライドというリズム、ﾀﾀﾀ / ﾀﾀﾀ / ﾀﾀﾀ / ﾀﾀﾀ と「全部3連符の4/4拍子」みたいな感じです。何より目玉はベースと花形が加わって完全体化した総勢9パート。録音と編集の手間も9倍だ…そういえばちゃんと説明