福山市の市道で道路を横断していた７０歳の女性が軽自動車にはねられ死亡しました。 ２１日午後８時４０分ごろ、福山市松浜町の市道で近くに住む西田由美さん（７０）が道路を横断していたところ軽自動車にはねられました。 西田さんは全身を強く打ち福山市内の病院に搬送されましたが、約１時間２０分後に死亡が確認されました。軽自動車の運転手にけがはありませんでした。 現場は信号や横断歩道のない市道で、警察は詳し