岐阜県高山市で、縁起物の「紙絵馬」作りが最盛期を迎えています。 【写真を見る】幸せが駆け込むように… 飛騨地方の縁起物｢紙絵馬｣づくり最盛期 “うま年”の今年は増産 8月の｢松倉絵馬市｣に向けて 岐阜･高山市 紙絵馬は飛騨地方に古くから伝わる縁起物で、幸せが駆け込むように馬の頭を家の中に向けて玄関に飾る風習があります。江戸時代後期から続く版元の池本屋では、高山市で毎年8月に開催される「松倉絵馬市」に向けて、