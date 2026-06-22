S&P500は週間で+0.93％上昇、ナスダック100は+2.6％上昇 先週（6月15日週）の米国株市場は、地政学リスクへの警戒が和らぐなかで投資家心理が改善し、S&P500指数は週間で+0.93％上昇、ナスダック100は+2.6％上昇しました。 相場をけん引したのは、大型テクノロジー株と半導体株です。さらに、景気敏感株や小型株にも買いが広がり、市場全体としては「慎重さは残るものの、再び前向きなムードが戻った一週間