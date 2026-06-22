6月21日夜、新潟市内の市道上で路線バスと原付バイクが衝突する事故があり、バイクに乗っていた50代男性がけがをしました。 6月21日午後8時過ぎ、新潟市東区竹尾の市道上で、路線バスの40代の男性運転手から警察に「バスと原付バイクがぶつかった」と通報がありました。 警察よりますと、路線バスは新潟駅発木戸病院行きで、バスが木戸病院の敷地内にある停留所に入るために右折しようとしたところ、直進してきた原付バイクと衝