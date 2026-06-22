22日、小野田紀美経済安全保障・AI戦略担当大臣が会見を開き、AI戦略について記者に説明を行った。その際、人工知能基本計画の改定素案に対するパブリックコメント（意見募集）などをめぐり、記者とのやり取りが白熱する一幕があった。【映像】小野田大臣が「目を細めた」瞬間（実際の様子）まず、記者が改定素案などについて「一番思い入れの深い箇所」を尋ねると、小野田大臣は「私個人の意見を申し上げる立場ではないと思っ