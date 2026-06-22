衆院予算委員会は２２日午前、高市首相らが出席して集中審議を行った。首相は食料品の消費税率引き下げに必要な財源について、「特例公債（赤字国債）に頼らないことを前提に財源のあり方を検討し、結論を得る」と説明した。首相は衆院予算委で「市場の信認を確保できる形で検討を深めていく」とも強調した。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議では、来年４月から２年間限定で１％に引き下げる議長案が示され、野