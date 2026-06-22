【FIFAワールドカップ2026】ベルギー代表 0ー0 イラン代表（日本時間6月22日／ロサンゼルス・スタジアム）【映像】話題を呼んだ幻の先制点（実際の様子）イラン代表が仕掛けた意表を突くトリックプレーによる“幻の先制点”が、ネットで話題を呼んでいる。イランは日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026のグループG第2節でベルギー代表と対戦。注目のシーンは、ゴールレスで迎えた25分だった。DFラミン・レザイーアンがカ