週明け２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値から１４００円超上昇して取引時間中の最高値を更新し、初めて７万２０００円台をつけた。午前の終値は、１３９８円４１銭高の７万２６４８円４７銭だった。取引時間中の最高値更新は６営業日連続。政府による「戦略１７分野」への総額３７０兆円超規模の官民投資の内容が判明し、投資拡大が見込まれるＡＩ（人工知能）や半導体関連株が買われている