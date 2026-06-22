取引時間中の最高値を更新し、初めて7万2000円台に乗せた日経平均株価示すモニター＝22日午前、東京都港区の外為どっとコム週明け22日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅に続伸した。前週末終値からの上げ幅は一時1400円を超えて取引時間中の最高値を更新、初めて7万2000円台に乗せた。人工知能（AI）やロボットなどハイテク関連銘柄に買い注文が入り、市場全体をけん引した。午前終値は前週末終値比1398円41