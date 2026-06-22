中国から約10億7500万円相当の金地金をマネキンと偽った人形に隠して密輸しようとしたとして、警視庁は22日までに、関税法違反などの疑いで中国籍の会社役員の男ら6人を逮捕した。組織的に密輸を繰り返したとみて調べる。