【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 4ー0 サウジアラビア代表（日本時間6月22日／アタランタ・スタジアム）【映像】高速クロス→滑り込んでW杯初ゴール（実際の様子）スペイン代表のFWミケル・オヤルサバルによる高速グラウンダーのクロスが注目を集めている。日本代表MF久保建英の同僚でもあるアタッカーの活躍に、ファンたちが歓喜している。スペインは日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026のグループH第2節でサウ