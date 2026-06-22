ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、滞在先の城で国王一家と夕食を共にされました。記者：あちら緑豊かな森の中のお城に滞在中の両陛下。次の時代を担う王女達も交え、旧交を温め合う時間となりました。ベルギー入りから一夜明けた日本時間の未明（日本時間午前1時半頃）、両陛下は宿泊先のシエルニョン城でフィリップ国王夫妻や、きのう空港で出迎えた王位継承順位一位で愛子さまと同じ年のエリザベート王女など4人の子ども