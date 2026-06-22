トランプ米大統領は21日、英国のスターマー首相が「辞任する」との見方をSNSで示した/Isabel Infantes/Pool/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は21日、英国のスターマー首相が「辞任する」との見方をSNSで示した。スターマー氏をめぐっては22日にも退任時期を示す可能性があるとの臆測が広がっている。トランプ氏が確定している情報を知っているのか、それとも論評に加わっているだけなのかは不明。英PA通信は、先週初めにフラ