【メキシコ・モンテレイ２０日（日本時間２１日）発】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦でチュニジアに４―０で大勝した。ＦＷ上田綺世（２７＝フェイエノールト）の２得点など計４ゴールは日本のＷ杯史上最多。Ｗ杯通算１０００試合目の節目で快記録を達成した。日本はスウェーデンとの最終戦（２５日＝同２６日、米国・ダラス）に勝つか引き分けで１次リーグ突破が決定。他組の結果次第で試合前に突破が決まる可能性も