後半戦のキーマンになる新星はこの男たちだ――。プロ野球ＯＢの高木豊氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「交流戦で見つけた逸材選手」と題し、各球団のプロスペクトたちを独自の視点でピックアップした。高木氏がまず最初に名を挙げたのは日本ハムのドラフト３位ルーキー・大塚瑠晏内野手。入団当初から安定した守備力には定評のある選手だったが、一軍デビュー以降、出場２１試合で打率２割６分２厘、４本塁打と打撃面で