モデルで女優の井桁弘恵が２２日までに自身のインスタグラムを更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本・チュニジア戦の日本テレビ系中継でのオフショットを公開した。同局のスペシャルナビゲーターで、Ｗ杯を盛り上げるキャスターを務める井桁はユニホーム姿を披露しゴール裏で撮影した写真や、ピッチ上に立つ写真などをアップ。応援タオルを手に笑顔で「本当に貴重な時間を過ごさせていただきました。アツかった凄かった！言葉にでき