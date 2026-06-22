２１日午後に日本テレビ系で生放送されたサッカーＷ杯北中米大会、日本対チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）の視聴率が、世帯平均で３０・２％（関東地区、以下同）だったことが２２日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人平均は２０・４％。１５日早朝にＮＨＫで放送された日本対オランダ戦（世帯２７・１％、個人１４・８％）を大きく上回った。試合放送の時間枠は午後０時３０分から３時まで（１時開始）。瞬間最高は