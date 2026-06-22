【アルマビアンカ「『負けヒロインが多すぎる！』制服エプロンver.」グッズ】 予約受付期間：6月13日～7月22日 9月下旬 発送予定 アルマビアンカは、アニメ「負けヒロインが多すぎる！」グッズの予約受付を、同社ECサイト「AMNIBUS」にて6月13日より7月22日まで実施している。発送予定は9月下旬。 今回展開されているのは、アニメ「負けヒロインが多すぎる！」に登場する