◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）初めて１４００メートル戦へ投入されるウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）に距離短縮の不安はないだろうか。これまで経験した最も短い距離は名古屋の１５００メートルで行われた２３年のかきつばた記念。鼻差で勝利を飾っているが、Ｇ１級ともなればハードルは上がってくるかもしれない。もともと２３年の