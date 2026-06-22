【モデルプレス＝2026/06/22】モデルの前田希美が6月21日、自身のInstagramを更新。夫でプロサッカー選手の渡邊凌磨選手との結婚式の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】33歳新婚モデル、イケメン選手夫と密着ウエディングショット◆前田希美、結婚式ショット公開2025年4月9日に渡邊選手との結婚を発表した前田。投稿ではコンラッド東京にて挙式を行ったことを明かした上で、「私にはもったいないくらい夢みたいな一日で