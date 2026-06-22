【モデルプレス＝2026/06/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ） が、6月20日と21日の2日間にわたり、東京・MUFG スタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”◆」（※◆はハートマーク）を開催。両日ともにチケットをソールドアウトさせ、合わせて約13.2万人の観客を動員。グループ史上最大規模のコンサートを成功させた。【写真】＝LOVE、雨の中サッカー日本代表ユニでパフォ