もしも、自分の体に移植された臓器が「凶悪な連続殺人犯」のものだったら……？ 背筋が凍るような設定で話題を呼んでいるサイコサスペンス漫画『そして、ミナになった。』（原作：のざわたけし／作画：ナンジョウヨシミ）をご存知でしょうか。 第1話から容赦のない絶望と恐怖が描かれる本作の魅力を、あらすじとともにご紹介します！ 凄惨な通り魔事件と、奇跡の生還 物語は、池袋で起きた凄惨な通り魔事件から始まりま