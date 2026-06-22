40代から始まるロコモティブシンドロームを知っていますか？ 骨、関節、筋肉と神経などの老化は連動して進行する ロコモティブシンドロームのロコモティブは機関車、シンドロームは症候群という意味です。略してロコモ。 ロコモは骨や関節、筋肉や神経など、人が動くためにはたらく器官に問題が生じて