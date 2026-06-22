姿勢を良くしたい人におすすめの筋トレとは ラットプルダウン 【動作のポイント】■下ろす動作で息を吸い、戻す動作で息を吐く 【実施の目安】●10回×2セット(下ろす動作、戻す動作ともに3秒の一定間隔) 【1】開始姿勢頭上にチューブを肩幅で持ちます。 【2】下ろした姿勢チューブを横に引っ張りながら首の後ろまで移動させます