2023年放送のドラマ「セクシー田中さん」（日本テレビ系）で起きた原作改変をめぐる問題。原作者が命を断つまでに至ったこの事件は世間に衝撃を与えた。その波紋は一般視聴者だけではなく、ドラマ業界や出版業界の作り手側にも大きく広がった。【こちらも読む】「セクシー田中さん」問題で注目…漫画家と編集者との関係と仕事ぶりはどうなっている？騒動から1年半が経ち、徐々に変化が起きているという。ドラマ業界内で何が起